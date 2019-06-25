Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev müze oluyor
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BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan doğup büyüdüğü ev, müzeye dönüştürülecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:39 Kaynak: DHA
BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nun Sivas
'ın Şarkışla
ilçesi Elmalı
köyünde bulunan doğup büyüdüğü ev, müzeye dönüştürülecek.
Sivas Valisi Salih Ayhan
, 25 Mart 2009'ta Kahramanmaraş
yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evini ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu
da ziyarette hazır bulundu. Vali Ayhan, incelemede bulunduğu evin kısa sürede onarılarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun yakınları da gösterilen ilgi nedeniyle Vali Ayhan'a teşekkür etti.
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