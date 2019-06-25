Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

16 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olacak, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla'nın Elmalı köyünde bulunan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti. Burada evin durumu ve Yazıcıoğlu'nun evdeki geçmişi hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Yazıcıoğlu'nun evinin içini ve bahçesini gezen Ayhan yaptığı açıklamada, evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Elmalı, Şarkışla, Sivas, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
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