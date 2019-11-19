Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müzeye dönüştürülüyor

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

SİVAS - Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, 25 Mart 2009'ta Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fırsat buldukça çalışmaları incelemek üzere köye geldiğini belirten Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.

Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu'nun akrabası Ali Yazıcıoğlu'na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti, "Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak. İnşallah rahmetlinin evinden sonra birçok değerli Sivas'ın şahsiyetlerini gün yüzüne çıkarma noktasında çalışmalarımız devam ediyor." Şeklinde konuştu.

Müzelerin çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas'ın hafızalarının gün yüzüne çıkartılacağına, bu konuda dört koldan herkesin hummalı bir şekilde çalıştığını bildirdi.