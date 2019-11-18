Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fırsat buldukça çalışmaları incelemek üzere köye geldiğini belirten Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.

Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu'nun akrabası Ali Yazıcıoğlu'na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak. İnşallah rahmetlinin evinden sonra birçok değerli Sivas'ın şahsiyetlerini gün yüzüne çıkarma noktasında çalışmalarımız devam ediyor."

Müzelerin çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas'ın hafızalarının gün yüzüne çıkartılacağına, bu konuda dört koldan herkesin hummalı bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Ayhan, "İçine de güzel bir ruh vereceğiz, bir fonksiyon vereceğiz. Gençlerimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanımaları açısından hazırlıklar devam ediyor. Ailesinin sahip çıkması bizi çok çok mutlu etti, onlar da materyaller anlamında bizlere çok destek olacak. İç fonksiyonu, teşhir tanzim projesi de son aşamasına geldi. 10-15 gün sonra kuruldan geçtikten sonra da onun uygulamasına başlayacağız. Yani 2-3 ay sonra burası harikulade bir mekan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan'a ziyaretinde Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer yetkililer eşlik etti.