Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları sürüyor

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Ayhan, müzeye dönüştürülen evi en kısa sürede ziyarete açmak istediklerini söyledi. Vali Ayhan, ilçedeki Yıldırım Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi, 100 kişilik öğrenci yurdu, spor salonu ve Şarkışla İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nde de incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Ayhan'a, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

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