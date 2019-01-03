Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Bir Caddeye Verildi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Bir Caddeye Verildi

1 saat önce

Helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Uşak'taki bir caddeye verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Bir Caddeye Verildi, System.String[]
Helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Uşak'taki bir caddeye verildi.

Uşak Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Fevzi Çakmak Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ni birbirinden ayıran Çivril Caddesi'nin isminin, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

Toplantı sonrasında konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasını yaşatmak adına alınan karara destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetinde çok önemli işler yaptığını belirten Cahan, "Muhsin Yazıcıoğlu, vatanımız için çok mücadele etti. Şehrimiz Muhsin Yazıcıoğlu konusunda vefasını gösterdi. Çivril Caddesi olarak bilinen caddede Yazıcıoğlu'nun ismini yaşatacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: AA

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