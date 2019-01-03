Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Caddeye Verildi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Caddeye Verildi

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi'nin vefat eden liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Uşak'ta, Çivril Caddesi'ne verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun İsmi Uşak'ta Caddeye Verildi, System.String[]
Büyük Birlik Partisi'nin vefat eden liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Uşak'ta, Çivril Caddesi'ne verildi.

Uşak Belediyesi vatan için unutulmaz isimlerin hatıralarını yaşatarak ahde vefa örnekleri göstermeye devam ediyor. İmza attığı birçok büyük projeye şehitlerin adını vererek ahde vefa örneği sergileyen Uşak Belediyesi son olarak da Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını Çivril Caddesi'ne verdi. Ocak ayı 1. Belediye Meclis toplantısında üyeler tarafından ortak bir kararla Fevzi Çakmak Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ni birbirinden ayıran ana caddenin ismi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirildi.

Toplantı sonrasında konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Muhsin Yazıcıoğlu özellikle ülkemizde siyasette çok değerli bir şahsiyetti ve vatanımız için çok mücadele etti. Ne yazık ki kendisini hain bir suikast sonucunda kaybettik. Biz de istedik ki böyle bir vatan millet aşığının ismi ilimizde de yaşasın, caddemizin ismi onunla anılsın. Uşak'ımız Muhsin Yazıcıoğlu konusunda vefasını gösterdi. Ben bir kez daha suikaste uğrayan Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve aynı suikastte Hakk'ın rahmetine kavuşan dava arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum, Rabbim mekanlarını ali eylesin. İnşallah Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını Uşak'ımızın en eski caddelerinden olan, Çivril Caddesi olarak bilinen caddede yaşatacağız, ilimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek birlik ve beraber içinde alınan bu karardan ötürü Belediye Meclis üyelerine teşekkürlerini sundu. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Çivril, Muhsin Yazıcıoğlu, Uşak, Yaşam
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