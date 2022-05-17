Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız defnedildi

Ankara'da iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak yaşamını yitiren, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Ankara'da otopsi işlemleri tamamlanan Yıldız'ın cenazesi, kara yolu ile Akçakent ilçesine bağlı Tepefakılı köyü sosyal tesisine getirildi. Erol Yıldız'ın eşi Fatma, annesi Yeter ve babası Haydar Yıldız ile ailesi taziyeleri kabul etti.

Yıldız'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın yakınları, cenazede gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin il başkanları, Erol Yıldız'ın mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinin önünde iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.