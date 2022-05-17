Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor

17.05.2022 16:34

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının da yakın koruması olan Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Yazıcıoğlu, "Şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Bir dönem Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan ve 23 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 19 kişinin yargılandığı davada tanıklık yapacak olan polis memuru Erol Yıldız, dün, Ankara'da, iterek çalıştırmak istediği otomobilin altında kalıp hayatını kaybetti.

"ÇOCUKLUĞUM ONLARLA GEÇMİŞTİ"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kendisinin de tanıdığı Erol Yıldız'ın yıllarca babasına yakın korumalık yaptığını belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı duyunca çok üzüldüm. 5-6 sene babamın yakın korumalığını yapmıştı ve o nedenle çocukluğum onlarla geçmişti" şeklinde konuştu.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"

Açıklamasının devamında Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili şüpheli bir durum görünmediğini ifade eden Furkan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: "23 Mayıs'ta görülecek davadaki bir şüphelinin soruşturma aşamasında verdiği ve iddianameye de giren bazı iddialar üzerine Erol Ağabeyin tanıklığı istenmişti. Erol Ağabeyin vefatıyla ilgili şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Süreci takip ediyoruz."

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Kaynak: DHA

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