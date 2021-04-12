Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'jet operasyonu' iddiası: İki savaş uçağı alt alta uçuş yapıyor - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'jet operasyonu' iddiası: İki savaş uçağı alt alta uçuş yapıyor

12.04.2021 01:02

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CNN TÜRK'te babasının ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Babasına ait bir çantanın ortadan kaybolduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, babasının içinde olduğu helikopterin savaş jeti operasyonu ile düşüldüğünü iddia etti.

Adalet istediklerini belirten Furkan Yazıcıoğlu, "Muhsin başkan, ömrünü hizmetle geçirdi vatan ve millete. Bu devletin ona verebileceği tek bir şey var: Adalet. Biz onu bekliyoruz. Başkan ve yanında vefat eden arkadaşları bu hakka kavuşsunlar" dedi.

"İKİ JET UÇUYOR AMA RADARDA TEK JET OLARAK GÖRÜLÜYOR"

CNN Türk'te yayınlanan "Ne oluyor?" adlı programda gazeteciler Göksu Öngören ile Nedim Şener'in sorularını yanıtlayan Furkan Yazıcıoğlu, helikopterin radardan nasıl çıktığını anlattı.

Yazıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Gördüğümüz şu; orada eylemde operasyonda bulunmuş ana üç tane jet görüyoruz. Bu jetlerden bir tanesi operasyonu yapıyor. İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor. Alttaki jet kopup dalışa geçiyor dalışa geçtikten sonra helikopterin üzerine bir bindirme yapıyor. Tekrar radarda göründüğü noktada da ses hızını aşmış bir şekilde tekrar görüyoruz onu."

"SAVAŞ JETLERİ HELİKOPTERİ YAPRAK GİBİ ATABİLECEK GÜÇTE"

"Bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Helikopterin öyle dibinden geçmesine falan gerek yok. Bunlar çok güçlü makineler. Savaş jeti bunlar. Sivil bir helikopteri çok rahat bir biçimde yaprak gibi atabilecek bir güce sahip. Etki mesafesi çok uzun. Birkaç metre yukarıdan bu eylemi bulunması bile bu hava koridorunu bile bile türbülans oluşturup helikopterin kontrolünü pilotun elinden almasına yetiyor. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar tırmanışa geçiyor. Biz o tırmanışa geçtiği noktada da radarda onu ses hızını aşmış bir şekilde görüyoruz."

"YARGILAMA SÜRECİNDE İLERİYE GİDEMİYORUZ"

Öte yandan Furkan Yazıcıoğlu, "Dosyada bir arpa boyu yol atamadık. Yeni deliller veriler geliyor ama maalesef ama hala yargılama sürecinde bir adım ileriye gidemiyoruz. Dört davamız vardı bizim; bir tanesi devam ediyor" diye konuştu.

"BAŞKANA AİT BİR ÇANTA KAYIP"

Furkan Yazıcıoğlu ayrıca babasına ait bir çantanın da kayıp olduğunu ifade ederek, "Muhsin Başkan tabi 12 Eylül yaşamış o çileyi çekmiş o zor zamanları görmüş bir lider. Böyle bir liderden de tabi etrafında arkasında çok yazılı bir şey bırakmasını beklemezsiniz başkanın tarzında öyle bir şey yoktu ama evet başkana ait bir çanta yok yani normalde olan ama şu an bizim elimizde olmayan bir çanta var. Evet bir kayıp çantamız var, içeriğini bilemiyoruz tabi yani çantanın içerisinde ne olduğunu bilemiyorum." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'jet operasyonu' iddiası: İki savaş uçağı alt alta uçuş yapıyor

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'jet operasyonu' iddiası: İki savaş uçağı alt alta uçuş yapıyor - Son Dakika


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