Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı

24.03.2021 21:45
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı, System.String[]

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopterin düşmesi sonrası arama çalışmalarında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, aralarında eski Adana Jandarma...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopterin düşmesi sonrası arama çalışmalarında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4 sanığa verilen 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince, "görevi kötüye kullanma" suçundan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'ya verilen mahkumiyet kararlarını yapılan itiraz üzerine inceledi.

Yapılan incelemenin ardından kararını açıklayan daire, tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine hükmetti.

Kararda şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulaması dairemizce de isabetli bulunmuştur. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya, oluşa ve dosya içeriğine göre, mahkemenin usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmıştır."

İtirazları yerinde görülmediğine hükmeden daire, ilk derece mahkemesinin kararının onanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, "görevi kötüye kullanma" suçundan sanıklar Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1'er ay, sanık Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmedilmişti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, zaman aşımı yaklaşmakta iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sanıkların ceza almış olması, baştan beri iddia ettiğimiz arama kurtarma çalışmalarının gerektiği gibi yapılmadığı, yerel mahkemece ve üst mahkemece kesinleşmiş oldu. İnşallah suikast iddiamızda delillendirilip önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacaktır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanı yerde kalmayacaktır. Buna olan inancımız da artmıştır."

Muhsin Yazıcıoğlu, Gaziantep, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı - Son Dakika


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