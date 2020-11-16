Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame

16.11.2020 16:09
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamımda, yeni iddianamenin hazırlanmasını, suikastın aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak gördüklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamımda, yeni iddianamenin hazırlanmasını, suikastın aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak gördüklerini söyledi.

Şahan, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladığını anımsattı.

Parti olarak, olayın aydınlatılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Şahan, şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dosyanın çok titiz bir şekilde yeniden ele alındığına ve soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiğine şahitlik ettik. Bu gelişmeler ışığında, bu süreçte hatası, ihmali ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz."

"Yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz"

"Bugünkü gelişmeyi, suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Şahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında, daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyasıyla ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Bu minvalde, geçmişte oluşturulan Kaza Kırım Komisyonu ve diğer komisyonlarda görev alan ve alanında uzman ve yetkin olmayan bilirkişilerin hazırladığı eksik ve yanlış tespitleri içeren bilirkişi raporlarını da incelemeye alacak ve suikastı tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştıracak yeni bilirkişilerden oluşan bir kurulun davanın seyrine katkı yapacağına inanıyoruz. Şehit ailelerinin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır."

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı Maske takmadığı için ceza kesen polise isyan etti: Sen hiç indirmiyor musun? Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı
Son Dakika! Benzine 32 kuruş indirim Son Dakika! Benzine 32 kuruş indirim         
16:14
Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı         
16:08
Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti         
15:46
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum         
15:06
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
"Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı         
14:56
27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı         
14:41
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 16:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei