Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Ankara, Sivas ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen programlarla anılıyor.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Ankara, Sivas ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen programlarla anılıyor.



Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş ile beraber hayatını kaybetti.



Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe'deki ve TBMM'deki törenlere binlerce kişi katıldı. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.



Vefatının 10. yılında çeşitli etkinliklerle anılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.





Soruşturma





Helikopterin düşmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcılar, soruşturma başlattı ve kaza kırım ekibi oluşturuldu.





Eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ile Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve ailesi, 16 Şubat 2011'de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, olayla ilgili "özel yetkili savcı ve özel yetkili mahkeme" talep etti.





Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre helikopterin düşmesinde ihmali, hatası olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan ailenin talebini de dikkate alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı içeriğinin incelenmesi için Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.





Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra da soruşturma dosyası tekrar Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına döndü. Soruşturma Kahramanmaraş'ta devam ediyor.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Göksun Cumhuriyet Başsavcılığında da olaya ve ilgili kişilere ilişkin soruşturma sürüyor.





Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde olaya ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam ediliyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan Özmen, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor.





Olaya ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında ise 20 Haziran 2016'da takipsizlik kararı verildi. BBP'nin ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, 13 Temmuz'da takipsizliğe karşı itirazda bulundu. İtirazın, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesinde incelemesi tamamlandı.



Mahkeme, 10 Nisan 2018'de, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.



BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopterin düşmesinin ardından GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılanması ise Kahramanmaraş'ın Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde devam ediyor.



Davada, başka bir soruşturmadan tutuklu olan sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ve Yusuf Yiğit ile tutuksuz sanıklar Ebubekir Semih Yüksekkaya, Halil İbrahim Açan, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Suat Kaplan, Nedim Bakırhan ve Nusret Memiş yargılanıyor.



Sanıklardan eski yarbay Davut Uçum, darbe teşebbüsü sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet, eski astsubay Aydın Özsıcak ise müebbet hapisle cezalandırılmıştı.



9 kamu görevlisi hakkında iddianame



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada kapsamında 9 kamu görevlisiyle ilgili hazırlanan iddianame, 5. Ceza Dairesince kabul edildi.



İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski vali yardımcısı Servet Güngör, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu'nun "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanması isteniyor.



Şüphelilerin planlama, örgütleme, personel yönetimi ve yönlendirme ile raporlamada, koordinasyonlu bir şekilde etkin bir çalışma yürütemedikleri aktarılan iddianamede, bu şekilde tüm şüphelilerin görev ve yetki alanlarına giren işleri yerine getirirken ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde görevlerinin gereklerine uygun davranmayarak kişilerin mağduriyetlerine neden olmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarının anlaşıldığı belirtiliyor.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince yapılacak yargılama 24 Mayıs'ta başlayacak.



Avukatların talebi





Ailelerin ve BBP'nin avukatları, "Özmen'in yargılandığı Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın yanlış açıldığını, ana dosyayla birleşmesi gerektiğini" savunuyor.





Sanık Özmen'in de bu dosyadan tutuklu yargılanması gerektiğini belirten avukatlar, olay saatine ilişkin hava radar kayıtlarının da mahkemeye sunulmasını talep ediyor.



Avukatlar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarının kanının yerde kalmayacağına, sorumluların, ihmali ve kusuru olanların ya da kastı olanların hukuk önünde hesap vereceğine inanıyor.

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