Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Muhsin Yazıcıoğlu
'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.
Altun, Twitter
hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset
hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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