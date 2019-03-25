Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 10. yılında rahmetle andı.

Altun, Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı #MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA

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