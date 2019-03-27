Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş anısına Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:01 Kaynak: AA
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