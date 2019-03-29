Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Şarkışla'da mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Şarkışla'da mevlit okutuldu.



BBP İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları tarafından, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde okutulan mevlite Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, BBP İlçe Başkanı Atila Gezici, Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, BBP Şarkışla Belediye Başkan adayı Mahir Arı ve vatandaşlar katıldı.



Mevlit sonunda Alperen Ocakları şeker dağıttı.

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