Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Kahramanmaraş
'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP
'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
ile Yüksel Yancı
, Murat Çetinkaya
, Erhan Üstündağ
ve gazeteci İsmail Güneş
için Şarkışla
'da anma programı düzenlendi. Alperen Ocakları
Genel Başkanı Murat Arslan
, Aşık Veysel
Gençlik ve Kültür Merkezi'nde "Muhsin Başkanı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerinin doldurulamayacağını söyledi.
Anma etkinliğine telefon ile bağlanan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu
da misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Programa, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu
, Büyük Birlik Partisi
İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları İl Başkanı Şehrettin Çatalcam, Avrupa
Türk Birliği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Atila Gezici, Şarkışla Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek
, Büyük Birlik Partisi Şarkışla Belediye Başkan Adayı Mahir Arı
ve vatandaşlar katıldı.