Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına fidan dikildi.

Polis memurları Halil Aras ve Mustafa Yılmaz, Suşehri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine kiraz, kayısı ve elma fidanı dikti.

Yazıcıoğlu ve beraberinde vefat edenleri dualarla yad ettiklerini kaydeden polis memuru Mustafa Yılmaz, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Sivas topraklarındaki Suşehri ilçemize bir anı bıraktığımız için mutluyuz. Bizler yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapacağız ama bu ağaçlar artık şirin ilçemizde büyüyecek ve anı olarak kalacak." dedi.