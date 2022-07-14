Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmeden hemen önce hediye ettiği montun hikayesi hüzne boğdu! Ailesi, vasiyetini yerine getiremedi - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmeden hemen önce hediye ettiği montun hikayesi hüzne boğdu! Ailesi, vasiyetini yerine getiremedi

14.07.2022 14:25

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas mitinginde Yaşar Türkmen'in üşüdüğünü görünce "Sen üşüme, ben üşürüm" diyerek montunu hediye etmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hediye ettiği montla gömülmek isteyen Yaşar Türkmen vefat etti. Türkmen'in yakınları o montu Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evine teslim etti. Türkmen'in kardeşi, "Kardeşime o mont için çok paralar teklif edildi. Tüm tekliflere rağmen 'Ölene kadar bunu üzerimden çıkartmam, ölünce de üzerimde gömülsün' demişti" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi'nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta bir mitingi sırasında üşümekte olan Yaşar Türkmen'e "Sen üşüme ben üşürüm" diyerek üzerindeki montu hediye etmişti. Yazıcıoğlu bu olaydan kısa bir süre sonra içerisinde olduğu helikopterin düşürülmesi ile şehit oldu.

Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi

ÖLÜNCE O MONTLA GÖMÜLMEK İSTEDİ

Türkmen, rahmetliden kendisine kalan bu hatıraya gözü gibi baktı. Bu mont için kendisine büyük paralar teklif edildi. Tüm teklifleri geri çevirerek öldüğünde bu montla gömülmek istediğini söyledi. Türkmen ise geçtiğimiz günlerde vefat etti. Ailesi Türkmen'in bu vasiyetini getirememiş olsalar da Muhsin Yazıcıoğlu'na ait bu montu Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu anı evine teslim ettiler.

Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Türkmen'in ablası Esma Tapan, eşi Güldane Türkmen ve eniştesi Rüştü Tapan, vasiyeti yerine getirememiş olsalar da montu asıl sahibine ulaştırmanın mutluluğu ile gözyaşlarına boğuldular. Aile, dönemin Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından restore edilerek anı evine dönüştürülen Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi gezip tanıtım filmlerini izledi.

Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi

"SEN ÜŞÜME SENİN YERİNE BEN ÜŞÜRÜM"

Esma Tapan yaptığı açıklamada bir nevi olsa da kardeşinin vasiyetini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kardeşim rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mitingine tişörtle gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu "Sen üşüme senin yenine ben üşürüm" diyerek giydiği montu ona hediye etti. Kardeşime o mont için çok paralar teklif edildi.

Montun hatırası büyük ölünce o montla gömülmek istedi

"ÖLÜNCE ÜZERİMDE GÖMÜLSÜN"

Kardeşim Sivas'ta her kesimin sevdiği birisiydi. Tüm tekliflere rağmen "Ölene kadar bunu üzerimden çıkartmam, ölünce de üzerimde gömülsün" demişti. Dinimizce uygun görülmediği için bunu yapamadık ama onunda vasiyetinin bir nebzede olsa yerine gelmesi için, Muhsin Başkanımız da üşümesin diye anı evine teslim etmeye karar verdik. İnşallah diğer tarafta buluşurlar, ikisi de üşümez dedi. Anı evinde sergilenmek üzere montu aileden teslim alan Büyük Birlik Partisi Şarkışla İlçe Başkanı Faruk Şahbaz ise aileye teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmeden hemen önce hediye ettiği montun hikayesi hüzne boğdu! Ailesi, vasiyetini yerine getiremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmeden hemen önce hediye ettiği montun hikayesi hüzne boğdu! Ailesi, vasiyetini yerine getiremedi - Son Dakika
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