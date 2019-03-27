Muhsin Yazıcıoğlu Şiirleriyle Anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yıl dönümünde Esenler'de düzenlenen programla anıldı. Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"ÜŞÜYORUM" DUYGULANDIRDI

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan belgesel ile devam etti. Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa filmin ardından, kendi yazdığı ve seslendirdiği "Üşüyorum" şiiri, dinleyenleri duygulandırdı. Programda; Bestami Yazgan, Abdülbaki Kömür, Emrullah Uzun gibi şairler Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirlerini ve O'na yazdıkları şiirleri dinleyenlerle paylaştı.

BU TOPRAKLARIN DERDİNİ DERDİ BİLDİ

Muhsin Yazcıoğlu'nun bu topraklarda büyük izler bıraktığını belirten Başkan Göksu, "Hepimizin hafızasında yeri olan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Bundan 10 yıl önce vefat eden şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü. Biz Esenler Belediyesi olarak bu topraklarda iz bırakmış, bu toprakların derdini kendine dert edinmiş ne kadar gönül insanımız varsa istiyoruz ki o toplumun belleğinde taze ve diri kalsınlar. Muhsin Yazıcıoğlu da bunlardan bir tanesi. Esenler Belediyesi olarak her yıl Muhsin Yazıcıoğlu'nu anıyoruz" dedi.

GENÇLERE REHBERDİ

Muhsin Yazıcıoğlu'nun gençler için rehber olduğunu söyleyen Göksu, "İstiyoruz ki gençlerimiz değerlerini unutmasınlar ve gençlerimizin önüne her zaman yol gösterici olarak dursunlar. Gençlerimiz de kimin izinden gideceğini kimi kendini örnek alması gerektiğini her zaman hatırlasınlar. Denize açılmış, rotası olmayan bir gemi gibi olmasınlar. Bu yeryüzünde rotası olduğunu bilsinler. Rotasının da böyle öncüler olduğunu bilip ona göre davransınlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nu her yıl olduğu gibi minnetle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.