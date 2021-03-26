Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı

26.03.2021 21:23
Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta anma programı ve panel düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta anma programı ve panel düzenlendi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığınca düzenlenen program, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösterimi ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı'nın selamlama konuşmasının ardından Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.

Programın son bölümünde moderatörlüğünü Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan'ın yaptığı panele konuşmacı olarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki İşcan, Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşlarından iş insanı Muammer Cindilli ve BBP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Arslan katıldı.

Panelde söz alan konuşmacılar, Yazıcıoğlu'nun duruşu, liderliği ve dünya görüşü ile farklı yönlerini katılımcılara aktardı.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Alperen Ocakları üyeleri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı - Son Dakika


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