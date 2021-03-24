Muhsin Yazıcıoğlu, "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek Muhsin Yazıcıoğlu " Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak.

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) açıklamaya göre, 12 yıl önce Kahramanmaraş yakınlarında seyir halindeki helikopterinin kırıma uğraması suretiyle şehit olan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının; başta Ankara, İstanbul ve Sivas olmak üzere Türkiye'nin tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarının düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anılacağı belirtildi.

Büyük Birlik Partisinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla kaybettiğimiz arkadaşlarımızı yad edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, camiamıza, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Ankara'da ve Türkiye genelinde, tüm teşkilatlarımızın düzenlediği toplantılarda, pandemi tedbirlerine titizlikle riayet edilecektir." - ANKARA