Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu

25.03.2022 20:34
Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in vefatının 13. yılında, meslektaşları tarafından Sivas'ta mevlit programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in vefatının 13. yılında, meslektaşları tarafından Sivas'ta mevlit programı düzenlendi.

Program, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından tarihi Ulu Cami'de geçekleştirildi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından cami çıkışında gazeteciler cemiyeti tarafından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Programa, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, İsmail Güneş'in meslektaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, İsmail Güneş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu - Son Dakika


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