Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in vefatının 13. yılında, meslektaşları tarafından Sivas'ta mevlit programı düzenlendi.
Program, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından tarihi Ulu Cami'de geçekleştirildi.
Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından cami çıkışında gazeteciler cemiyeti tarafından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.
Programa, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, İsmail Güneş'in meslektaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu - Son Dakika