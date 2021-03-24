Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı

24.03.2021 10:27
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı, System.String[]

Sivas'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, ölümlerinin 12. yıl dönümünde şehrin en işlek caddesinde asılan dev posterleri ile yad edildi.

Sivas'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, ölümlerinin 12. yıl dönümünde şehrin en işlek caddesinde asılan dev posterleri ile yad edildi.

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat- Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'i vefatlarının 12.yıl dönümünde yad etmek için şehrin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesinde dev posterlerini astı. Sivaslı vatandaşlar asılan posterlerden memnun olduklarını ve süren davanın aydınlatılması gerektiğini söylediler.

"Davanın aydınlatılmasını istiyorum"

Sivaslı Mustafa Coşkun olayın aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Çok sevdiğim bir kişiydi nerde ismini duysam içim gidiyor yalansız dolansız sevdiğim bir insandı Allah mekanını cennet etsin. Davası aydınlatılmadı. Ben hususi olarak o günlerde televizyonu çok izledim. Bende davanın aydınlatılmasını istiyorum takipte ediyorum fakat hiçbir sonuç doğmadı. Bunu FETÖ'cüler yaptı onu da peşince söylüyorum. Afişler çok güzel şehrimizin Sivas'ımızın çocuğu hatırlansın. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

"FETÖ'cüler öldürdü"

Sivaslı Mehmet Yılmaz, kazada FETÖ'nün parmağı olduğunu söyleyerek, "Kaza aydınlatıldı aslında ama üstü örtük aydınlatıldı. Bu kaza FETÖ'nün işi. Helikopter düştükten sonra öldüğüne dair söylentiler var. Düştükten sonra birileri geldi öldürdü. O şerefsizler FETÖ'cüler öldürdü onu kendisi ölmedi. Kendisini tanırdık gidip gelirdik, çayını içerdik. Allah mekanını cennet etsin biz doyamadık cenabı Allah doydu. Afişleri çok güzel yapmışlar hatırlıyoruz, unutturmuyorlar. Allah onlardan razı olsun ki unutturmuyorlar, unutmayacağız sürekli kalbimizde zaten onu unutmak mümkün değil" dedi.

"Adalet yerini bulur"

Doğan Başar isimli vatandaş adaletin yerini bulacağını belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir adamdı bizim liderimizdi bizde aynı partiliyiz. Onu oyuna getirdiler öyle bir kaza oldu. O işte bir yanlışlık var adalet yerini bulur. İnşallah kimse unutmaz böyle resimlerle yaşatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Geleceğin lideriydi bu yüzden istemediler"

Mahmut Yıldız ise yaptığı açıklamada, "İyi bir Sivas lideriydi adamı oyuna getirdiler. Kaza aydınlatılmadı aydınlatılacak inşallah. İyi bir adamdı geleceğin lideriydi bu yüzden istemediler. Halada sevilip sayılıyor" dedi.

Sivaslı vatandaş Turan Öztürk, "Muhsin Bey hakiki bir liderdi, imanlı bir insandı. Allah mekanını cennet etsin yattığı yer nur olsun. İnşallah adalet yerini bulur. At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır, onun şanı kaldı" şeklinde konuştu. - SİVAS

Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mevla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı - Son Dakika


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