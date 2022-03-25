Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı

25.03.2022 21:26
Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına Erzurum'da "mevlit ve anma" programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına Erzurum'da "mevlit ve anma" programı düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocaklarınca düzenlenen program, Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okutulup dua edilmesiyle başladı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde akşam devam eden anma programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Aras, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz'ın konuşmasını ardından program, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan ve eleştirmen yazar Şahin Torun'un söyleşi yapmasıyla sonra erdi.

YORUMLAR
500
Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'ta mevlit okutuldu Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Nazilli'de anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 21:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement