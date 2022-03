Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Sancaktepe'de anıldı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin, "Bizim beklentimiz şudur. Bizde ve daha da önemlisi toplumumuzun kahir ekseriyetinde genel başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadeti asla bir kaza olarak kabul görmedi. Dolayısıyla da buradaki bütün şüpheler aydınlatılacak." dedi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sancaktepe'de Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı"nda konuşan Destici, 2009 yılından beri 25-31 Mart arasında "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Destici, "Bu yıl da Cuma günü 25 Mart'ta Ankara'da önce sabah erken saatlerde Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında şehidimizi, şehit liderimizi yad ettik. Dualarla ve tekbirlerle andık. Dün memleketi Sivas'taydık. Sivaslı dava arkadaşlarımızla birlikte şehit liderimizi ve onunla birlikte şehadete yürüyen yol arkadaşlarını hep birlikte yad ettik." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun sadece partilerinin genel başkanı ve liderleri değil aynı zamanda kendilerinin yol arkadaşı olduğunu ifade eden Destici, onun için kayıplarının ve acılarının büyük olduğunu ve hüzünlerinin 13 yıldır dinmediğini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili dava ve hukuki süreçleri anlatan Destici, Kahramanmaraş Adliyesi'nde Ağır Ceza'da 19 sanığın yargılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"En önemlisi ana soruşturma dosyasını tekrar açtırdık, üç kişilik komisyon zaten yanlıştı. Tekrar 9 kişilik uzman bir komisyon kurdurduk. Çalışmalarını tamamladılar. Raporlarını yazmaya başladılar. Bizim beklentimiz şudur. Bizde ve daha da önemlisi toplumumuzun kahir ekseriyetinde genel başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadeti asla bir kaza olarak kabul görmedi. Dolayısıyla da buradaki bütün şüpheler aydınlatılacak. ve burada hatası ihmali, kastı, kusuru olan herkes bir eksiksiz, hukuk önünde hesabını verecek. Hak ettiği ceza neyse onu alacak. Bütün arkadaşlarımız ve milletimiz emin olsun ki biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Bugüne kadar bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Çünkü sözün başında da söyledim. Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değil, o bizim ağabeyimiz, kardeşimiz, dava arkadaşımız, yol arkadaşımızdı. Onun hukuku bizim hukukumuzdur. Sonuna kadar arkasındayız."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye sınırları dışındaki soydaşları ve dindaşları konusunda hassas olduğuna anlatan Destici, Yazıcıoğlu'nun, Doğu Türkistan konusunda ne kadar hassassa Filistin konusunda da o kadar hassas olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

" Çeçenistan, Kırım konusunda ne kadar hassassa Suriye ve Irak, Myanmar, Türkmeneli konusunda da o kadar hassastır. Bütün o Türk ve İslam coğrafyasını gezdiğinizde ya da oranın liderleriyle, temsilcileriyle konuştuğunuzda hep bunu sizlere anlatacaktır. Çünkü o yine diyordu ki bir hayalim var. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne. kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum' diyordu. Eğer bu hayal bakın bu hayal gerçekleşmiş olsa, bugün eğer Türk dünyası birlik olmuş olsa bir Avrupa Birliği gibi bir Şanghay Beşlisi gibi eğer birlik olmuş olsa Rusya Türk coğrafyalarını sömürmeye devam edebilir mi? ya da Amerika Birleşik Devletleri sömürmeye devam edebilir mi? ya da Rusya Kırım'ı ilhak edebilir miydi? Bir Türk birliği olmuş olsaydı, kurulmuş olsaydı. Çeçenistan'da yüz binlerce soydaşımızı, dindaşımızı katledip, Çeçenistan işgal edip onun da başına bir kuklasını koyabilir miydi? Koyamazdı. Gürcistan'a dahi saldıramazdı."

Rusya - Ukrayna Savaşı'na değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bugün Ukrayna'ya saldırıyor. Ukrayna'ya dahi saldıramazdı. Buna dahi cesaret edemezdi. Ne koyuyor sebep olarak. Neymiş? Efendim Ukrayna NATO'ya, Avrupa Birliği'ne girmek istiyormuş. E sana mı soracak? Bağımsız bir devletse uluslararası kurallar çerçevesinde istediği kuruluşa üyelik başvurusu yapar kabul edilir ya da edilmez. O muhatabı olan kuruluş bunun cevabını verir. Ama bunlar Ortaçağ dere beylerinden farkı yok bunların. Rusya'yı, ABD'yi yönetenlerin de Çin'i yönetenlerin de Ortaçağ dere beylerinden farkları yok. O dönemdeki haydutluğun bir benzeri de bugün yapılıyor. Güç kimdeyse maalesef güçsüzü eziyor. İşte Ukrayna'nın hali ortada. Milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Onun için devletimizin varlığını her şeyin üstüne koyacağız. Ülkenin bütünlüğünü her şeyin üstüne koyacağız. Milletin istiklalini ve istikbalini her şeyin önüne koyacağız."

"Rabb'im şehit liderimizin hayali olan Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Birliğini bize göstersin"

"Ukrayna milyonlarca ton buğday üretiyor. Bir önemi kaldı mı şu anda? Milyonlarca ton ayçiçeği ekiyor. Bir önemi kaldı mı şu anda?" diyen Destici, şunları söyledi:

"Eğer devletiniz yoksa, güçlü bir şekilde eğer toprak bütünlüğünüzü, milletinizin birliğini koruyamıyorsanız ne önemi kalıyor? Hiçbir önemi kalmıyor. Elbette bunlar da önemli. Bunların hepsinin. Gitmesi lazım. Onun için Türk birliği olmuş olsaydı bugün düşse bunlara cesaret edemezdi. Onun için Muhsin Başkan'ın hayali hepimizin hayali ve bütün Türk milliyetçilerinin, bütün Türkistan ülkücülerinin bütün kızıl elma sevdalılarının hayali, inşallah Rabb'im şehit liderimizin hayali olan Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Birliğini bize göstersin diyorum."

Konuşmanın ardından hediye takdim edilen Destici, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.