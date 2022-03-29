Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Zara'da anıldı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Zara'da anıldı

29.03.2022 17:45
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Zara'da anıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler, Sivas'ın Zara ilçesinde anıldı.

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler, Sivas'ın Zara ilçesinde anıldı.

BBP Zara İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği Zara Merkez Camisi'ndeki mevlit programına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, daha sonra Zara Kaymakamı Meriç Dinçer ile ilçedeki kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Bulut, " Doğu Türkistan'dan Bosna Hersek'e, Çeçenistan'dan Batı Trakya'ya yeryüzünde nerede bir mazlum Türk varsa Müslüman varsa hepsinin derdiyle dertlenen liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 13. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun bizlere bıraktığı emanete sahip çıkıp, davasını ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat da "Camia olarak 25-30 Mart arasını şehitler haftası olarak idrak ediyor, bu hafta dolayısıyla ilçelerimizde düzenlenen mevlit programları ve sergilere katılım sağlıyoruz. Bugün de Zara ilçemizde mevlit programına katıldık." diye konuştu.

Programa, BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Zara'da anıldı - Son Dakika


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