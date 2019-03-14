Son Dakika Haberleri: Muhtaç Ailelere Elektrik Desteği Başladı

Muhtaç Ailelere Elektrik Desteği Başladı

37 dakika önce

Sosyal yardımlaşma vakfından düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturaları için destek verilmeye başlandı.

Muhtaç Ailelere Elektrik Desteği Başladı, System.String[]
Sosyal yardımlaşma vakfından düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturaları için destek verilmeye başlandı. Devlet tarafından verilen bu destekten Balıkesir'de ortalama 8 bin kişi yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç ailelere elektrik tüketim desteği uygulaması Balıkesir'de başladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından düzenli olarak evde bakım aylığı, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı alan kişilere yönelik devlet tarafından sağlanan elektrik yardımından Altıeylül ilçesinde 2 bin 541, Karesi ilçesinde bin 564 kişi olmak üzere il genelinde yaklaşık 8 bin aile uygulamadan yararlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Sayan yaptığı açıklamada, "Muhtaç ailelerin elektrik faturalarının devlet tarafından ödemesi sosyal yardımlaşma vakıflarından düzenli olarak yardım alan aileleri kapsıyor. 2022 sayılı kanun kapsamında engelli ve 65 yaş üzerinde olan kişiler, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar ve muhtaç yardımları alan kişiler yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşmadan düzenli olarak yardım alan kişilerin elektrik faturalarının 80 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler faturalarıyla birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini oradan yapacaklardır" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Ekonomi
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