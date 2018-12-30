Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de
52 dakika önce
Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:40
İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
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