Son Dakika Haberleri: Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

52 dakika önce

Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Bakanlar Kurulunun "muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:40 

Ekonomi
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