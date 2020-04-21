Muhtaç asker ailesi yardım programı aylık ödeme miktarları artırıldı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarının 275 TL'den 400 TL, 'Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarının da 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle muhtaç asker ailesi yardım programı aylık ödeme miktarlarının artırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artarak 275 TL'den 400 TL'ye, 'Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını bildirdi.

24-28 NİSAN DÖNEMİNDE ÖDEME YAPILACAK

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını belirterek, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı'ndan askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'ndan da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, bakanlık olarak ihtiyacı olan her ailenin yanında olduklarını, artışların hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANKARA, -