Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı - Son Dakika

Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı

BALIKESİR'in Gömeç ilçesine 4 kilometre mesafedeki 330 nüfuslu kırsal Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top (31), pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koştu.

Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı, System.String[]

BALIKESİR'in Gömeç ilçesine 4 kilometre mesafedeki 330 nüfuslu kırsal Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top (31), pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koştu. Ali Top, yaklaşık 3 aydır, mahalle merkezinde yaşayanların yanı sıra 2 kilometre mesafede sahil kesiminde bulunan yazlıkların yer aldığı sitelerde yaşayan yüzlerce kişinin de ihtiyaçlarını karşıladı. 65 yaş ve üzerinin takdirini kazanan Muhtar Ali Top, "Allah razı olsun demeleri bana yeter" dedi.

Gömeç ilçesine bağlı kırsal Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top, pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canını dişine takarak çalıştı. Genç muhtar, yaklaşık 3 aydır 'Bana bir telefon edin yeter' sloganıyla yaşlıların tüm ihtiyaçlarını alıp evlerine teslim etti. Muhtar, kısa sürede hem 330 nüfuslu mahallede hem de mahalleye 2 kilometre mesafedeki yazlık sitelerde yaşayan yüzlerce tatilcinin kahramanı oldu. Market alışverişinin yanı sıra eczane, kargo, seyahat izin belgesi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlılardan, "Allah razı olsun" sözünü duymanın kendisi için en büyük ödül olduğunu belirten Ali Top, bu hizmeti gönüllü olarak yaptığını ve yaz boyunca da yetişebildiği kadarıyla devam edeceğini ifade ederek, "Bu süreçte siteleri, mahallemizi gezip telefon numaramı verdim. Pandemi sürecinde birebir sipariş veren oldu. WhatsApp'tan yazan ya da bir şekilde mesaj atan oldu. Siparişleri marketten, eczaneden alıp, teslim ettim. Kargodan gelen paketleri de alıp teslim ettim. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bütün ihtiyaçlarını karşıladım. Ayrıca vatandaşların başka bölgelerdeki ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştık. Olumlu tepkilerle karşılaştık. 'Allah razı olsun' demeleri bize yeter" diye konuştu.

'MUHTARIMIZI ARADIM, HEMEN GELDİ'

Mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Yeşil Gömeç Sitesi'nde eşi İbrahim Akgün (77) ile birlikte yaşayan Asuman Akgün (71), "Bizim arabamız yok. Biz burada mağdur durumda kalmadık diyeceğim çünkü muhtarımız var. Muhtarımızı aradım, hemen geldi. Bu 3 aylık pandemi sürecinde kendimde tansiyon hastası olduğum için ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın dendiği için Sağlık Bakanım Fahrettin Koca'yı dinleyip, kurallara uydum. Muhtarımız geldi bana tüm ihtiyaçlarımı sordu. Tüm siparişlerimi muhtarıma ilettim. Eczaneden ilaçlarımızı aldı, kargodan siparişlerimizi getirdi. Muhtarım pandemi sürecinde en çok da temizlik malzemesi ihtiyaçlarımızı alarak bize getirdi. Bu süreci böyle geçirdik. İnşallah Allah bir daha göstermesin. Muhtarım zaten benim için her an ne istesem getiriyor" dedi.

'BENİ DOKTORA BİLE GÖTÜRDÜ'

Site sakinlerinden Sevim Ayten (77) ise, "Muhtarımız sayesinde gerçekten hiç mağdur olmadık. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ne istediysek getirdi. Beni doktora bile götürdü. Çok teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Kırsal Keremköy Mahallesi'nde oturan Rebi Ayan (65) da, "Bu süreçte her taraf kapalı, sosyal yaşantı diye bir şey yok. Ama duyduk, insanların siparişlerini almış, götürmüş muhtar. Yardımcı olmuş herkese, sağ olsun" şeklinde konuştu.


Ali Top, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhtar, 65 yaş ve üstünün kahramanı - Son Dakika

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