Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı 1 Oy Farkla Kazandı

Muhtar Adayı 1 Oy Farkla Kazandı

1 saat önce

TRABZON'un Maçka ilçesi Alaçam Mahallesi'nde Lokman Akyüz (35), 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazandı.

Muhtar Adayı 1 Oy Farkla Kazandı, System.String[]
TRABZON'un Maçka ilçesi Alaçam Mahallesi'nde Lokman Akyüz (35), 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazandı.

Maçka ilçesi Alaçam Mahallesi'nde Lokman Akyüz, Halit Zeyyat Çolak ve Ahmet Çavdar, muhtarlık için yarıştı. Seçimlerde, 59 oy alan Akyüz muhtar seçildi. Çolak 58 oyda kalırken, Çavdar ise 40 oy aldı.

Taksicilik yapan yeni muhtar Lokman Akyüz, seçimin dostluk havasında geçtiğini belirtirken, "1 oy farkla kazandık ama duygusunu anlatamam. Mutluyuz, diğer adaylarımızda hep bizim komşumuz, akrabamız. Çok da mütevazıler. Sorunsuz bir seçim yaşadık. İtiraz olmadı. Seçimi güzel bir havada geçirdik. Kaybeden ağabeylerimiz de tebrik etti bizi. Ben de olsam üzülecektim. Aynı durumu bende yaşayacaktım. Bugün oturduk sohbet ettik. Sarıldık birbirimize" dedi.

Muhtarlığı boyunca hayırlı işler yapmayı hedeflediğini kaydeden Akyüz, devleti en iyi şekilde temsil etmek için canla, başla çalışacaklarını da vurgulayarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:23 Kaynak: DHA

Alaçam, Maçka, Güncel
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