Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı Bağrıyanık, Seçildiği Takdirde Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Dağıtacak

Muhtar Adayı Bağrıyanık, Seçildiği Takdirde Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Dağıtacak

19 dakika önce

Üniversite Mahallesi Muhtar Adayı Murat Bağrıyanık, seçildiği takdirde maaşını öğrencilere eğitim yardımı olarak dağıtacak.

Muhtar Adayı Bağrıyanık, Seçildiği Takdirde Maaşını Öğrencilere Burs Olarak Dağıtacak, System.String[]
Üniversite Mahallesi Muhtar Adayı Murat Bağrıyanık, seçildiği takdirde maaşını öğrencilere eğitim yardımı olarak dağıtacak.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Denetleme Kurulu Üyesi olan Bağrıyanık, seçim vaatleriyle kentte dikkatleri üzerine çekiyor. Talip olduğu bölgenin üniversite kampüsü olmasını fırsat bilerek bilgi ve tecrübesini hemşehrileri ve öğrenciler için kullanmak isteyen Muhtar Adayı Bağrıyanık, seçim çalışması kapsamında adım atmadık sokak, sıkmadık el bırakmadı.

Kuaförlük mesleğini icra ederken bir yandan da eğitimini tamamlayan Bağrıyanık, seçim çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Gerek akademik camia gerekse öğrencilerin bulunduğu mahallemizde seçmenlerimizin neden bizi tercih etmeleri gerektiğini kampanyamız kapsamında kapı kapı dolaşarak anlattık. Seçilmemiz halinde maaşımızı genç kardeşlerimize eğitim yardımı olarak bağışlayacağız. Kampüs içerisinde 15 yıldır ticari faaliyette bulunuyorum. Kayak branşı başta olmak üzere çeşitli spor branşlarında aktif yer aldım. Kayak hakemliği yapmaktayım. Biz iş olsun diye değil hizmet olsun diye bu yola çıktık. Seçilmemiz halinde yüksek iletişimi esas alarak mahallemize önemli hizmetleri kazandıracağız. Daha güzel bir Üniversite Mahallesi için hemşehrilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyorum." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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