Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı Dilaver, Kapı Kapı Geziyor

Muhtar Adayı Dilaver, Kapı Kapı Geziyor

50 dakika önce

Karabük'te 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Muhtar Adayı Dilaver, Kapı Kapı Geziyor, System.String[]
Karabük'te 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Safranbolu'nun en büyük mahallesinde muhtar adayı olan Hilmi Dilaver, hiç durmadan gece gündüz mahalleyi gezerek, kendisi için oy istiyor.

31 Martta yapılacak olan yeril seçimlerde muhtarlık adayları büyük bir yarış içinde. 7 adayın kıyasıya yarıştığı Safranbolu'nun Emek Mahallesinde Muhtar Adayı olan Hilmi Dilaver "Ben değil biz olmak için geliyoruz" sloganı ile sokak sokak gezerek çalmadık kapı bırakmıyor.

Dilaver, "Muhtarlık çalışmaları halkımızın da desteğiyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda halkımızın teveccühü çok yüksek. Buda bizleri mutlu ediyor. Kazanan mahallemiz olsun" diyerek Emek Mahallesi halkında destek istiyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:52 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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