Muhtar Adayı Kapankaya Kapı Kapı Geziyor
13 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Çay Mahallesinde muhtar adayı olan Zeki Kapankaya, hiç durmadan gece gündüz mahalleyi gezerek, kendisi için oy istiyor.
31 Martta yapılacak olan yeril seçimlerde muhtarlık adayları büyük bir yarış içinde. Düzce'nin Çay Mahallesinde Muhtar Adayı olan Zeki Kapankaya "Ben değil biz olmak için geliyoruz" sloganı ile sokak sokak gezerek çalmadık kapı bırakmıyor.
Kapankaya, "Muhtarlık çalışmaları halkımızın da desteğiyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda halkımızın teveccühü çok yüksek. Buda bizleri mutlu ediyor. Kazanan mahallemiz olsun" diyerek Çay Mahallesi halkında destek istiyor. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:20 Kaynak: İHA
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