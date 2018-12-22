Muhtar Adayı Oğluna Böyle Destek Oluyor
5 saat önce
Amasya'da muhtar adayı olan Kadir Karademir, satın aldığı halk otobüsünü seçim otobüsüne çevirdi.
Amasya
'da muhtar adayı olan Kadir Karademir, satın aldığı halk otobüsünü seçim otobüsüne çevirdi. Otobüsün şoförlüğünü ise genç adayın 'Minik Kuş
' lakaplı babası Nurettin Karademir üstlendi. 62 yaşındaki Karademir otobüsten oğlunun seçmenlerinin bulunduğu 55 Evler Mahallesi sakinlerine konser vermeye başladı. Kadir Karademir, Sakarya
'dan getirilen bir halk otobüsünün üzerini fotoğraf ve vaatleriyle kaplatıp seçim aracına çevirdi. Su tesisat firması sahibi 32 yaşındaki Karademir'in en büyük destekçisi ise 125 kilo ağırlığındaki babası 62 yaşındaki Nurettin Karademir oldu. Seçimlere kadar otobüsün kaptanlığını üstelenen Amasya Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Karademir, seçim çalışmalarına başlayan oğlu ve aza adaylarına şarkılarıyla destek oluyor. Kendisi de daha önce muhtarlık yapan evli ve 3 çocuk babası Karademir, "Oğlumun sonuna kadar arkasındayım. Şarkılarımla da ona destek oluyorum" dedi. Seçmenlerine vaatlerine sıralayan Kadir Karademir de şarkılarıyla kendisine şans getireceğine inandığını, babasının en büyük destekçisi olduğunu söyledi.
(Murat Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:31 Kaynak: İHA
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