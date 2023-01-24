Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı

24.01.2023 08:24

Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı Jandarmanın gelmesi ve ikna çalışması sonucu gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri evlerine döndüler Bursa'da yeni oluşturulan merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde muhtarlık seçimi...

Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı

Jandarmanın gelmesi ve ikna çalışması sonucu gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri evlerine döndüler

BURSA - Bursa'da yeni oluşturulan merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde muhtarlık seçimi öncesi husumetli olduğu muhtar adayını kahvede gören şahıs, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Saçmaların hedefi olan muhtar adayı Hamdi Adıyaman ve kahvede oturan Bekir Aydın yaralandı. Muhtar adayının yakınları olay yerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, jandarma timlerinin ikna çalışması sonucu evlerine gönderildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nden ayrılan bir semte Çelebi Mehmet Mahallesi adı verildi. Burada muhtarlık seçimi için süreç başladı.

Dün gece ise Çelebi Mehmet Mahallesi muhtar adayı Hamdi Adıyaman kahvehanede saldırıya uğradı.

Olay, Vakıf Mahallesi Vatansever Sokak'ta meydana geldi. Daha önce tartışma yaşadığı şahıs, muhtar adayı Hamdi Adıyaman ile kahvede sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce şüpheli kişi aracından aldığı pompalı tüfekle arka arkaya tetiğe bastı. Saçmalardan biri, Hamdi Adıyaman'a isabet ederken, biri de kahvede bulunan Bekir Aydın'ı yaraladı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar adayı yakınının vurulduğunu duyan akrabaları ise olay yerine geldi. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edildi. Tansiyonu düşüren jandarma ekipleri bir sürede güvenlik amaçlı bölgede kalırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Jandarmanın soruşturması ve zanlıyı yakalama çalışması sürüyor

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı Doğasıyla cezbeden Trabzon, sağlık turizmiyle de ziyaretçi çekiyor Doğasıyla cezbeden Trabzon, sağlık turizmiyle de ziyaretçi çekiyor

Yıldırım, Çelebi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:45 Mehmet Metiner'den "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AK Partili vekile tepki
08:43 Rakibe kırmızı kart göstermeye yeltenen hakeme Batshuayi'den ağızları açık bırakan hareket
08:20 Demet Akalın'ın eski vokali Ömer Topçu'dan olay sözler. En büyük şanssızlığım, kariyerimi dibe sürükledi
23:16 Otomotiv devi Ford, 3 bin 200 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
08:13 Ümraniyespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası bomba gönderme! Beğeni yağmuruna tutuldu
08:03 ABD'de katliam! 67 yaşındaki saldırgan, iki ayrı noktada 7 kişiyi öldürdü
07:55 Burak Deniz'in iç çamaşırlı pozunu yayınlayan yönetmen, paylaşımı dakikalar içinde sildi
06:14 Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
04:24 "Gel bir konuşalım" dediği kadını, kızının önünde başından vurdu
01:38 Çin'in kuzeyindeki Mohe'de son yarım asırın en soğuk gününü yaşadı! Termometreler -54'ü gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2023 08:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement