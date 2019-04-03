Muhtar Adayı Olduğu Köyünde Kendisine Bile Oy Vermedi
1 saat önce
Muhtar adayı olduğu köyünde kendisine bile oy vermediZONGULDAK - Zonguldak'ta kendisiyle birlikte 4 adayın bulunduğu Mumcuoğlu Köyü'ne muhtar adayı olan Birol Özsoy'un seçimlerde kendisine bile oy vermediği sandıktan sıfır oy çıktığı öğrenildi.
Muhtar adayı olduğu köyünde kendisine bile oy vermedi
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta kendisiyle birlikte 4 adayın bulunduğu Mumcuoğlu Köyü'ne muhtar adayı olan Birol Özsoy'un seçimlerde kendisine bile oy vermediği sandıktan sıfır oy çıktığı öğrenildi.
31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde muhtarlar da belirlendi. Devrek
'in Mumcuoğlu köyünde ise ilginç bir olay yaşandı. Köyün mevcut muhtarı Celal Hırçın yeniden adaylığını açıkladı. Bunun üzerine köyde ikamet eden Şaban Çubukçu, Kenan Özsoy ve Birol Özsoy da adaylığını açıkladı. Seçim günü geldiğinde oylar sayıldı. Çıkan sonuca göre 106 oy alan mevcut muhtar Celal Hırçın yeniden güven tazeledi. Diğer adaylar Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy alırken Birol Özsoy'a sıfır oy çıktı.
Kendisine bile oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'un yakınlarının da kendisine oy vermediği öğrenildi. Sandıktan sıfır oy alan Birol Özsoy'un sonucuna şaşıran muhtar Celal Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum" dedi. İHA'ya konuşan Birol Özsoy, "Benim broşürlerimi dağıttıktan sonra hep sağda solda, yerlerde gördüm. Ben de bunun üzerine kendimi bile değil kendime en yakın hissettiğim adayı desteklemeye karar verdim. Kendime oy vermedim. En yakın hissettiğim adaya oy verdim" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:47 Kaynak: İHA
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil
30 Bin Lira Kredi Çekip Miting Yapan Aday Sadece 14 Oy Aldı
Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı