Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı, Oyunu Atı 'Cemşit' ile Kullanmaya Geldi

Muhtar Adayı, Oyunu Atı 'Cemşit' ile Kullanmaya Geldi

30 dakika önce

KONYA'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi.

Muhtar Adayı, Oyunu Atı 'Cemşit' ile Kullanmaya Geldi, System.String[]
KONYA'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Mahallelinin 'Atlı muhtar' lakabı taktığı Belgin, atının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin (31), adaylık süreci boyunca rahvan atı 'Cemşit' ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştü. Mahalle sakinlerince bu süreçte büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belgin, sabah saatlerinde de atıyla beraber oyunu kullanacağı Mehmet-Kadir Özgüzar İlköğretim Okulu'na geldi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile birlikte seçim çalışmasını yürüttüğünü söyledi. İbrahim Ömür Belgin, şunları söyledi:

"Atım Cemşit ile birlikte 4 ay boyunca seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi gördük. Bugün de atımla birlikte okula gelerek oyumuzu kullandık. İnşallah kazanıp genç muhtarlardan biri olacağım. Vatandaşlarımız da bana 'Atlı muhtar' olarak lakap takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit aylardır kahrımızı çekti. Muhtar seçildiğim taktirde ona ödüllendireceğim." - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: DHA

Meram, Merkez, Konya, Politika
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