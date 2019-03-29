Muhtar Adayı Recep Tayyip Erdoğan
5 dakika önce
Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.
Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:01
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