Muhtar Adayı Recep Tayyip Erdoğan

Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.

Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.

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