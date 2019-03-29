Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı Recep Tayyip Erdoğan

Muhtar Adayı Recep Tayyip Erdoğan

5 dakika önce

Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.

Muhtar Adayı Recep Tayyip Erdoğan, System.String[]
Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:01 

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