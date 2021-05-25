Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı - Son Dakika

Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

25.05.2021 11:01
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı, System.String[]

Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, Kovid-19 riski nedeniyle seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürütüyor.

Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, Kovid-19 riski nedeniyle seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürütüyor.

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek.

Kovid-19 salgını, seçimler öncesinde adayları yüz yüze görüşme riski nedeniyle dijital mecralarda yürütülen seçim kampanyasına yöneltti.

Seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürüten Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı 46 yaşındaki Çiğdem Kolsuz, AA muhabirine, 25 yıldır görevde olan muhtarın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu yüzden mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacağını söyledi.

Kolsuz, muhtar adaylarının seçim kampanyalarını genelde kapı kapı dolaşarak yürüttüğünü ancak salgın nedeniyle virüsün taşınma riski bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki muhtar seçimlerinde de adaydım. O dönemde salgın olmadığından mahalle sakinleri ile yüz yüze görüşmeler yapmıştım. Ancak bu seçimlerde salgın nedeniyle yüz yüze yürüteceğim bir kampanyadan mahalle sakinlerinin tedirgin olacağını düşündüm. Bu nedenle cep telefonumdan ya da diğer görüntülü görüşme mecraları üzerinden dijital yöntemlerle seçmenlerimizle buluşuyoruz. Böylelikle salgın sürecinin zorluklarını aşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mahallede oy kullanacak seçmen sayısının 6 bin dolayında olduğunu bildiren Kolsuz, "Aza adaylarımın da çabasıyla günde yaklaşık 200-250 kişi ile dijital yollarla görüntülü görüşüyorum. Bu görüşmeler sırasında mahallenin sorunlarını da birebir öğrenip çözüm yolları geliştiriyoruz." dedi.

Kolsuz, ikamet ettiği mahallede uzun yıllar esnaflık da yaptığını, bu sırada mahallenin sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini anlatarak, "Bu nedenle aslında mahalle sakinlerimiz beni uzun süredir tanıyor. Yapım gereği insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Mahalleyi de çok iyi tanıdığımdan geliştirdiğim projeleri dijital yöntemlerle anlatmaya çalışıyorum. En başta Aşıkpaşa Futbol Kulübü ve bir kütüphane için yer tahsisi yapmaya, mahallemizin altyapısı ve üst yapısını geliştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı
Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

Karahisar, Muhtarlık, Türkiye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu

Son Dakika Haberleri
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:40
Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı         
11:24
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement