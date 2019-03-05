Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı Seçim Vaadini Noterde Onaylattırdı

Muhtar Adayı Seçim Vaadini Noterde Onaylattırdı

44 dakika önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde muhtar adayı olan bir vatandaş seçim öncesi dile getirdiği vaadini noterde onaylatarak mahalledeki kahvenin camına astı.

Muhtar Adayı Seçim Vaadini Noterde Onaylattırdı, System.String[]
SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde muhtar adayı olan bir vatandaş seçim öncesi dile getirdiği vaadini noterde onaylatarak mahalledeki kahvenin camına astı.

Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi Muhtar Adayı 45 yaşındaki Hasan Helimergün seçim öncesi mahalle sakinlerine muhtarlığı kazanması halinde görev süresi boyunca aldığı maaşın bin lirasını mahalledeki camii derneğine bağışlama sözü verdi. Muhtar Adayı Helimergün daha sonrasında sözünü verdiği seçim vaadini noterde onaylattırdı.

Seçim vaadini noterde onaylattıran Helimergün, "Muhtarlığı kazanmam sonucunda 5 yıl boyunca aylık maaşımdan bin lira cami derneğine bağışlamayı taahhüt ediyorum. Buna istinaden tüm adaylarımızın da bu şekilde yapmasını temenni ediyorum. Önemli olan derneğimiz, köyümüz, halkımız ve milletimiz kazansın" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Sakarya, Kaynarca, Güncel
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