Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayı Seçim Vaatleri Karşılığında Köylüye Senet Verdi

Muhtar Adayı Seçim Vaatleri Karşılığında Köylüye Senet Verdi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalle muhtarlığına aday olan bir vatandaş, verdiği seçim vaatlerinin maddi ederi kadar senet imzalayıp sosyal medyada paylaştı.

Muhtar Adayı Seçim Vaatleri Karşılığında Köylüye Senet Verdi, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalle muhtarlığına aday olan bir vatandaş, verdiği seçim vaatlerinin maddi ederi kadar senet imzalayıp sosyal medyada paylaştı.

Hendek Dereköyü Mahalle Muhtar Adayı Yusuf Çulhaoğlu para için muhtar adayı olmadığını söyleyerek, seçilmesi halinde vaatleri olan mahalledeki cami, okul ve spor kulübüne verilmek üzere 85 bin TL'lik senedi imzaladı. Senette nereye ne kadar yardım yapacağını tek tek yazan Çulhaoğlu, "Babam 20 yıl mahallede muhtarlık yaptı, hiçbir karşılık beklemeden cebinden mahallenin ihtiyaçlarını karşılardı, şimdi sıra bende, sözümüz senettir. Muhtar seçildiğim anda taahhüt ettiğim 85 bin lirayı belirli aralıklarla senette belirttiğim şekilde ödeyeceğim" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel
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