Muhtar Adayı Sokak, Sokak Gezip Bez Poşet Dağıttı

Muhtar adayı sokak, sokak gezip bez poşet dağıttı Poşet uygulaması muhtar adaylarına da ilham kaynağı olduMALATYA - 1 Ocak itibariyle poşetlerin artık paralı olması, seçim öncesi siyasilerin de propaganda malzemesi oldu.

Muhtar adayı sokak, sokak gezip bez poşet dağıttı

Poşet uygulaması muhtar adaylarına da ilham kaynağı oldu



MALATYA - 1 Ocak itibariyle poşetlerin artık paralı olması, seçim öncesi siyasilerin de propaganda malzemesi oldu. Malatya'da da bir muhtar adayı, plastik poşetlere kimsenin ücret vermemesi için seçmenlerine doğada çözülebilir bez torba dağıttı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı bir mahallede muhtar adaylığını açıklayan İrfan Yılmaz, poşetlerin paralı olmasından dolayı vatandaşların poşet parası vermemesi hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına ücretsiz bez poşet dağıttıklarını söyledi.

Doğada çözünürlüğü daha iyi olan poşetlerin çevreye zararının olmadığını ifade eden Yılmaz, "Burada marketlerde kampanya yapsalar mesela 30 TL alışveriş yapana bir file verseler daha güzel olur. Birde firmalarda nohut olsun, bulgur olsun bunları da daha çözülebilir ambalajlara koyabilirler. Yani çocuklar için geleceğimiz için ben plastik poşetlerin azalmasını istiyorum. Bizde bu kampanyayı onun için başlattık. Halkın tepkisi iyi mesela para vermiyor doğa ve çevre dostu torbalar dağıtıyoruz ve halkın buna karşı tepkisi de çok güzel" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise poşetlerin paralı olmasından şikayetçi olurken, bunun yerine bez poşetlerin kullanılabileceğini söylediler.

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