Muhtar Adayı Tan'dan İlçe Başkanı Doğrusever'e Ziyaret

Erenler AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Beşir Doğrusever'i makamında ziyaret eden Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan, kendisine "hayırlı olsun" dileklerini çiçekle iletti.

Seçim çalışmaları kapsamında önemli bir mahalle olduğunu ve nüfusun bazı ilçeler den daha fazla olduğunu hatırlatan Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan, Belediye ve İlçe Siyasi Teşkilatların muhtarlar ile yakın ve sıcak temas halinde ortaklaşa çalışmalarının önemine değindi. Mahallesine seçilmesi durumunda ciddi manada hizmetin gelmesi noktasında ekibin güçlü olması Beşiri ilişkilere de bağlı olduğunun altını çizdi. Başkan Doğrusever ise ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getirerek, ülkenin bekası, ilçenin geleceği için önemli bir seçim olduğunu söyledi.