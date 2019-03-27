Muhtar Adayından "Ballı" Seçim Kampanyası"

İzmir'in Buca ilçesinde aza listesine yazılmayınca muhtar olmak için kolları sıvayan bal üreticisi iş adamı Satılmış Çumak, eşiyle kapı kapı dolaşarak hem kendini tanıtıyor hem de özel olarak hazırladığı balı ikram ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde aza listesine yazılmayınca muhtar olmak için kolları sıvayan bal üreticisi iş adamı Satılmış Çumak, eşiyle kapı kapı dolaşarak hem kendini tanıtıyor hem de özel olarak hazırladığı balı ikram ediyor.



31 Mart'ta yapılacak 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi muhtarlığı için yarışan 6 isimden biri olan 49 yaşındaki Çumak, seçimi kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Çumak'a çalışması sırasında eşi ve çocuklarının yanı sıra listesinde yer alan azalar da yardım ediyor.



Renkli bir seçim kampanyası yürüten Satılmış Çumak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet etmek için arkadaşı olan mahalle muhtarına aza listesinde yer almak istediğini ilettiğini ancak olumsuz yanıt verilmesi üzerine ailesiyle görüşerek adaylık başvurusunda bulunduğunu anlattı.



10 bin adet bal ve çanta



Vatandaşları ziyaret ederken yapacağı hizmetleri anlatırken ufak da olsa bir hediye vermek isteğini kaydeden Çumak, "Biz bal üreticisi olduğumuz için vatandaşları ziyaret ederken çanta ve içerisinde çeşitli gramajlarda bal hediye ediyoruz." dedi.



Balları kendisine oy versin veya vermesin bütün vatandaşlara hediye ettiklerini vurgulayan Çumak, şunları söyledi:



"Mahallede benimle beraber 6 muhtar adayı var. Çalışmaya başlarken mevcut muhtara sonra diğer adaylara ikramlarımı yaptım. Bize oy verir vermez diye bir konu yok, her haneye ikram ediyoruz. 10 bin adet bal ve çanta dağıtmaya kararlıyız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, mahallemizde bal gibi bir hizmet olsun istiyoruz. Biz Yeşilbağları tatlı bir Yeşilbağlar yapmak istiyoruz."



Seçmenler memnun



Mahalle sakinlerinden Sema Cantürk, kendisine hediye edilen balın tadına baktığını ve çok beğendiğini söyleyerek, "Birçok seçim gördüm ama ilk kez böyle bir çalışma görüyorum. Hayırlı olsun hepimiz için." dedi.



Abdulhamit Acar ise muhtar adayına başarılar dileyerek, "Şimdiye kadar böyle bir seçim çalışması görmemiştim. Bu çalışma bizi şaşırttı. Muhtar adayını da tanıyoruz, zaten bizim komşumuz, hayırlı olsun inşallah kazanır." ifadelerini kullandı.



Hediye edilen balı alan Mevlüt Eser de ilk kez bal dağıtan biriyle karşılaştığını söyledi. Bu duruma şaşırdığını aktaran Eser, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' demişler, hayırlısı olsun inşallah." diye konuştu.

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