Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayından Develi Seçim Kampanyası

Muhtar Adayından Develi Seçim Kampanyası

2 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, muhtar adayı, seçim çalışmalarını davul, zurna ve deve eşliğinde yürütüyor.

Muhtar Adayından Develi Seçim Kampanyası, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, muhtar adayı, seçim çalışmalarını davul, zurna ve deve eşliğinde yürütüyor.

Camikebir Mahallesi'nde muhtar adayı olan 38 yaşındaki Bolkan Kaptıkaçtı, seçim çalışmalarında kendisine ait 2 deveyi kullanıyor.

Develerin üzerinde afişleri bulunan Kaptıkaçtı'ya davul ve zurna çalan arkadaşları da eşlik ediyor.

Sokak sokak gezerek seçmenlerinden oy isteyen muhtar adayının kampanyası ilginç görüntüler oluşturuyor.

AA muhabirine açıklama yapan Kaptıkaçtı, vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla böyle bir seçim çalışması yürüttüğünü söyledi.

Seçim kampanyasına eşinin de destek verdiğini anlatan Kaptıkaçtı, "Adaylar genellikle seçim kampanyalarında arabalarını kullanıyor, ben de 2 devemi süsleyerek farklı bir çalışma yapmak istedim. Böylece hayvanları sevdiğimizi de göstermek istedik." diye konuştu.

Kaptıkaçtı, seçim kampanyasına gösterilen ilgiden memnun olduğunu, birçok kişinin fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel
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