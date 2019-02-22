Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayından Pastalı Kampanya

Muhtar Adayından Pastalı Kampanya

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde pastane sahibi muhtar adayı, seçmenlerine dağıttığı üzerinde ismi ve fotoğrafının bulunduğu pastalarla oy istiyor.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde pastane sahibi muhtar adayı, seçmenlerine dağıttığı üzerinde ismi ve fotoğrafının bulunduğu pastalarla oy istiyor.

Turgutlu'ya bağlı yaklaşık 4 bin seçmenli Altay Mahallesi'nde muhtar adayı olan Uğur Ek, fırınında yaptığı pastaların üzerine fotoğrafı ve isminin yer aldığı mini broşür yapıştırdı.

Ek, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışması kapsamında tanıtımını yapmak ve oy istemek için el ilanı bastırmak yerine daha orijinal bir fikirle yola çıktıklarını belirtti.

Muhtar adayı Ek, "Mesleğimiz olan pastacılıkla ilgili güzel bir seçim çalışması gerçekleştirmek istedik. Pastalarımızın üzerine kendi broşürlerimizi yapıştırdık. Seçmenlerimize böyle veriyoruz, mahallemizden muhtar adayı olduğumuzu dile getiriyoruz. Pastaların üzerinde seçim broşürünü gören vatandaşlar şaşırıyor. Güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Altay, Manisa, Turgutlu, Politika
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