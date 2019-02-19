Muhtar Adayından Teknolojik Vaatler

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Netflix, Recep İvedik İçin Servet Teklif Etti!

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı