Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga

Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga

1 saat önce

Mardin'in Dara Mahallesinde muhtar adayları seçim yarışında şiddete başvurdu.

Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga, System.String[]
Mardin'in Dara Mahallesinde muhtar adayları seçim yarışında şiddete başvurdu. 3 muhtar adayı bıçakla birbirini yaralarken, kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya ateş ederek tarafları ayırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesinde muhtar adayları arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre muhtar adayları İbrahim Bilgiç, İsmail Bilen ve ismi öğrenilemeyen bir başka muhtar adayı kişi arasında yaşanan sözlü tartışmada önce arbede yaşandı, ardından bıçaklar çekildi. Olay yerine gelen Akıncılar Jandarma Komutanlığı ekipleri toplanan grubu havaya ateş açarak dağıtırken yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Artuklu, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa
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